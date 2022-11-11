Новый отель на набережной Тухачевского в Омске планируют открыть в декабре

Проект гостиницы.

Новая омская гостиница Cosmos, построенная на набережной Тухачевского, будет готова принять своих первых гостей уже в декабре первого года. Об этом сообщает РИА «Омск-информ» со ссылкой на внутренний источник. Отметим, что ранее был заявлен срок ввода здания летом этого года.

– Cosmos заработает в декабре. Крайний срок – начало января. Осталось уладить формальности с документами, – уточнил инсайдер редакции. – Уже набирают сотрудников.

Инвестором проекта строительства 11-этажного здания, внутри которого всего 200 гостиничных номеров, выступило ООО «Космос Отель Групп». Ранее заявлялось, что гостиничная сеть Cosmos Hotel Group принадлежит АФК «Системе» миллиардера Владимира Евтушенкова. И в течение года сеть была намерена открыть 10 новых гостиниц в регионах России.

Пока владелец планирует забрать под благоустройство прилегающую к отелю территорию. На данный момент площадка огорожена забором. Инвестиции в строительство нового отеля составили 750 млн рублей.

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