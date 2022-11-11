В Омской области сельчанин попался на незаконной охоте на лося

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области на сельчанина завели уголовное дело за незаконную добычу лося. Мужчине может грозить крупный штраф.

О преступлении в полицию сообщил охотинспектор, который и задержал водителя УАЗ-469, убившего самку лося.

По предварительной версии, 66-летний мужчина ехал в деревню Фины, чтобы забрать вещи из домика, которые он ставил там летом во время работы пастухом.

Когда сельчанин возвращался обратно, он пустил двух собака впереди своего авто. В районе деревни Котовщиково животные громко залаяли, увидев лося. Мужчина быстро вылез из УАЗика, достал карабин «Вепрь» и выстрелил в лесного обитателя.

В салоне машины подозреваемый разделал тушу лося. Мясо забрал собой, а шкуру бросил в лесу.

Своими действиями нарушитель нанес животному миру Омской области ущерб в размере 400 тысяч рублей. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Шкура, голова и мясо животного, УАЗик и карабин правоохранители изъяли как вещественных доказательства.

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