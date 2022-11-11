Мэр Омска Шелест встретился с 96-летним героем Великой отечественной войны

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Накануне мэр Омска Сергей Шелест посетил 96-летнего ветерана и героя Великой отечественной войны Дмитрия Мелехина.

Ранее градоначальник уже встречался с пенсионером перед Днем Победы. Тогда он пообещал лично поздравить ветерана с днем рождения. Сергей Шелест выполнил свое обещание и сегодня бывал в гостях у героя войны.

Дмитрий Мелехин попал на фронт в 1944 году. Там он воевал в составе первого Белорусского фронта. Ветеран дошел от Бобруйска до Берлина, участвовал в освобождении Варшавы и взятии германской столицы. Мелехин за свои подвиги на войне был награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие Берлина», «За отвагу» и множеством других. После войны работал в сельскохозяйственной отрасли нашего региона.

Сергей Шелест отметил, что Дмитрий Мелехин замечательный, а главное - интересный человек, который сохраняет бодрость духа и активно участвует в жизни ветеранского сообщества Омска.

- Несмотря на очень почтенный возраст, Дмитрий Алексеевич сохраняет бодрость духа, отлично помнит события своей жизни, является активным участником ветеранского движения и проводит встречи с омскими школьниками. Думаю, эти встречи проходят живо и интересно: Дмитрий Алексеевич отличный собеседник и в этом смысле может дать фору многим молодым. Спросил его, не требуется ли какая-то помощь, на что получил твердое «нет». Единственное, на что сетует ветеран - здоровье, шутит, что 96 лет не 16. И, конечно же, именно здоровье - главное пожелание в этот день, - поделился Шелест.

По словам мэра, все ветераны - удивительные люди, так как, пройдя столько невзгод и войну, они сохранили в себе доброту и открытость.

- И я рад, что наши дети могут общаться с такими людьми, из первых уст слышать истории их судеб - это обязательно отложится в памяти сегодняшних школьников и поможет им в собственном становлении, - подытожил глава города.

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