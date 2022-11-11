В Омской области 17 тысяч семей получают ежемесячную выплату на третьих и последующих детей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Омской области продолжают получать ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка в размере 17 тысяч рублей.

Данная мера поддержке многодетных семей является частью нацпроекта «Демография». Сейчас размер поддержки составляет 13 тысяч рублей. Для получение выплаты необходимо, чтобы доход на одного члена семьи не превышал суммы чуть меньше 30 тысяч рублей.

- При определении права выплаты учитывается доход семьи – он не должен превышать 29 700 рублей на каждого члена семьи. Например, если семья состоит из 5 человек, она будет иметь право на получение выплаты в случае, если ее доход не выше 148 тысяч рублей в месяц, - рассказала начальник отдела выплат гражданам, имеющим детей, минтруда Омской области Марина Суворова.

На эти средства могут рассчитывать те омские семье, где третьи и последующие дети родились или только появятся на свет с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года. Для получать выплату можно до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

Денежные средства на данные выплаты направляются как из федерального, так из областного бюджетов.

По данным регионального минтруда, данную выплату на общую сумму 1,5 миллиарда рублей получили 17 тысяч семей.

Напомним, чтобы оформить данную денежную выплату необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства или подать электронное заявление через портал Госуслуг.

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