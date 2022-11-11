В Омске в 2023 году начнут капитальный ремонт трех мостов

Фото: паблик «Омский теплоход», автор - Георгий Глиздинский

Накануне был утвержден проект бюджета города Омска на 2023 год и плановые на 2024-2025 годы. Его доходы в следующем году составят 29,5 миллиардов рублей, а расходы - 30,9 миллиардов рублей.

Как рассказал мэр города Сергей Шелест, около 45% бюджета - примерно 12,5 миллиардов рублей - планируют направить на благоустройство, транспорт, реализацию национальных проектов и многое другое.

Так, из бюджета в 2023 году будет направлено 4,1 миллиарда рублей на ремонт трех мостов, 13 дорог, строительство 34 новых линий наружного освещения, ремонт тротуаров и межквартальных проездов.

Среди мостов, на ремонт которых выделят средства из городского бюджета, значатся следующие - Ленинградский, Комсомольский и 60-летия ВЛКСМ.

Напомним, ранее на съезде Ленинградский моста было установлено ограничение скорости в 40 километров в час. Данный путепровод над Иртышом находится не в самом худшем состоянии среди других в городе.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru