12 млн активных клиентов в мобильном и интернет-банке у ВТБ

Сегодня пользователи ВТБ Онлайн заходят в мобильный и интернет-банк более 200 млн раз в месяц и оформляют через него практически половину наиболее востребованных розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад. На первом месте по популярности - сбережения – более 75% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты с онлайн-долей - 54%. Также клиенты открыли свыше 3 млн цифровых карт, что в 4,4 раза больше, чем в прошлом году.

«В этом году в ВТБ Онлайн появилось более 100 новых услуг и продуктов, которыми регулярно пользуются наши клиенты. Мы продолжаем регулярно дорабатывать безопасность нашего приложения - например, скрыли персональную информацию клиента в профиле, научились выявлять ситуации, когда доступ к учетной записи получили мошенники и фоново следят, и ликвидировать их. Помимо этого переработали процесс подтверждения операции и разблокировку учетной записи с помощью колл-центра. ВТБ одним из первых довел функционал мобильной версии интернет-банка до полноценного приложения, чтобы пользователь не чувствовал никакой разницы. В результате, число наших постоянных клиентов не только не сократилось в этом году, но и выросло на 10%, до 12 млн человек», — цитируют в пресс-службе слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.

В 2022 году в приложении и интернет-банке можно оформить заявку на ипотеку, оплачивать покупки по QR-коду, обновить данные документов, оформить получение крупной суммы наличных, воспользоваться сервисом трансграничных переводов в 9 стран. Для сохранения конфиденциальности своих счетов пользователи могут с помощью чата передать банку номер телефона потенциальных мошенников и поделиться ссылкой на подозрительный интернет-ресурс.

В интернет-банке можно проводить оплату по QR-коду, переводы через СБП, оплату сотовой связи, а также подключить авторизацию по биометрии, входить в учетную запись за один клик, без ввода пароля и кода из СМС. Пользователи могут устанавливать лимиты на переводы, а также подключать дополнительные настройки безопасности.

Банк ВТБ (ПАО)