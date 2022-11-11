В Омской области для детей-сирот закупили более 230 квартир

Большая часть приобретенного жилья находится в сельских районах Омской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году правительство Омской области заключило государственные контракты на покупку 234 квартир для детей-сирот.

С начала 2022 года власти заключили госконтракты на 171 квартиру в сельских районах и 63 в Омске. На их покупку было выделено 547,68 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Всего на эти цели в текущем году направлено 632,5 миллионов рублей, из которых 340,8 миллионов рублей - средства областной казны.

Сейчас на стадии заключения госконтракты на 29 квартир. На покупку еще двух проходят аукционы.

На данный момент 189 из 234 жилых помещений переданы детям-сиротам. Оставшиеся 45 пока оформляют в собственность региона.

Напомним, в сентября число приобретенного жилья для выпускников детских домов составляло 195 квартир.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru