В Омской области для детей-сирот закупили более 230 квартир

Большая часть приобретенного жилья находится в сельских районах Омской области
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В 2022 году правительство Омской области заключило государственные контракты на покупку 234 квартир для детей-сирот.
С начала 2022 года власти заключили госконтракты на 171 квартиру в сельских районах и 63 в Омске. На их покупку было выделено 547,68 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Всего на эти цели в текущем году направлено 632,5 миллионов рублей, из которых 340,8 миллионов рублей - средства областной казны.
Сейчас на стадии заключения госконтракты на 29 квартир. На покупку еще двух проходят аукционы.
На данный момент 189 из 234 жилых помещений переданы детям-сиротам. Оставшиеся 45 пока оформляют в собственность региона.
Напомним, в сентября число приобретенного жилья для выпускников детских домов составляло 195 квартир.
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