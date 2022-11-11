Доходы бюджета Омска в 2023 году составят около 30 миллиардов рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Доходы бюджета Омска составят 29,5 миллиардов рублей в 2023 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

По слова градоначальника, из этих средств 55% (17 миллиардов рублей) будет потрачено на образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политики. Оставшиеся 45% (12,5 миллиардов рублей) направят на такие статьи расходов, как благоустройство, транспорт, реализация нацпроектов, а также на множество других.

Так, из бюджета в 2023 году будет направлено 4,1 миллиарда рублей на ремонт трех мостов, 13 дорог, строительство 34 новых линий наружного освещения, ремонт тротуаров и межквартальных проездов.

Согласно проекту бюджета 2023-2025 годов, 3,3 миллиарда рублей потратят на обеспечение транспортной доступности новых микрорайонов на Левобережье. На эти средства будут построены 2 контактных сети троллейбуса, 2 тяговых подстанции, троллейбусное депо, отремонтированы бульвар Архитекторов и улица Шаронова.

- Расходы превысят доходы бюджета на 2023 год на 1,4 миллиарда рублей - это дефицит, на покрытие которого заложены заемные средства. Планируем направить их на капитальные вложения. В дальнейшем будет продолжена работа по наращиванию и укреплению доходной базы бюджета и оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга, - рассказал мэр Омска Сергей Шелест

Напомним, в 2022 году доходы городского бюджета впервые в истории превысили 30 миллиардов рублей.

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