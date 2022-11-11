В Омске перед ТЦ «Каскад» установили новогоднюю елку

Фото: паблик «Типичный Омск» во «ВКонтакте»
Накануне в Омске у ТЦ «Каскад» на проспекте Карла Маркса установили новогоднюю елку. Об этом сообщили жители города в паблике «Типичный Омск» во «ВКонтакте».
Зимнюю красавицу начали устанавливать в минувший четверг, 10 ноября.
Да удивительно еще, что в июле не начали ее ставить. Убирают ее в июне. Ставят чуть ли не сразу с началом осени. Круглый год - Новый год, - написал в комментариях Егор Иванов.
Напомним, в конце октября новогоднее дерево установили на площади перед омским ТЦ «Континент» на Левобережье. Главную же городскую елку власти планируют установить возле Омского цирка.
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