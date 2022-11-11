В Омске на кого-то, связанного с региональным минздравом, завели уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне «СуперОмск» сообщил, что на неизвестного человека из минздрава Омской области завели уголовное дело.

На данный момент неизвестны ни обстоятельства преступления, ни статья, ни фигурант дела. В издании предполагают, что оно может быть связано с превышением должностных полномочий.

По данным «СуперОмска», в минздраве Омской области в минувшую среду, 9 ноября, проводили выемку документов.

Отметим, вероятно, что в ближайшее время появятся больше подробностей о данном уголовном деле и о его фигуранте или фигурантах.

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