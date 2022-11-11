В Омске на прилавки магазинов попала чрезвычайно опасная кукуруза из Узбекистана

Опасная кукуруза приехала в Омскую область из Узбекистана
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На прилавках омских магазинах может находиться отварная кукуруза, которая способна вызывать серьезное отравление. Об этом сообщили в региональном управление Роспотребнадзора.
Как сообщили в ведомстве, отварная кукуруза в вакуумной упаковке от производителя A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан), которая сейчас изъята с прилавков магазинов в Омске и области чрезвычайно опасна и может вызвать отравление. Омичей, которые успели купить ее, попросили ни в коем случае не употреблять ее в пищу.
Ранее кукуруза от данного производителя стала причиной отравления трех человек в Красноярском крае. Пострадавшим медики поставили предварительный диагноз ботулизм.
Как стало известно, продукт поставляли не только в Омскую, но и в Новосибирскую, Кемеровскую области, а также в Алтайский, Забайкальский, Красноярский края и Республики Хакасия и Бурятия.
Сейчас ведомство проводит внеплановую проверку импортера. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.
Напомним, ранее специалисты управления Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку в тортах и пирожных, что продавались в магазинах Омска и области.
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