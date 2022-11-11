Горожане рассказали, каким хотят видеть парк имени 300-летия Омска

Фото: пресс-служба мэрии Омска

За два месяца эксперты архитектурного бюро Citymakers получили свыше 1 тысячи пожеланий по преобразованию территории парка имени 300-летия Омск на Левобережье.

Согласно собранным данным, омичи хотят, чтобы все деревья и растения в парке не только сохранили, но и увеличили их количество. Горожане подчеркнули важность естественности парковой зоны и чувство единения с природой.

На вопросе о благоустройстве набережной возле пруда и самого водоема мнения разделились. Одни омичи хотят, чтобы там появились смотровые площадки для наблюдения за животными и прудом, другие мечтают о зоне для рыбалки и месте, специально оборудованном для пикников.

Омичи также полагают, что нужно уделить больше внимания спортивной составляющей. Горожане предлагают разделить потоки посетителей парка, создать велосипедные и беговые маршруты, площадки для игры в волейбол, баскетбол, а также организовать места для занятий силовыми видами спорта и йоги. Около 40% опрошенных пожелали заменить сезонные аттракционы на современные развивающие площадки и игровые маршруты, интегрированные в природный ландшафт парка.

Среди пожеланий также создание веревочного городка, современного скейт-парк и памп-трека для подростков.

Жители Омска также отметили, что нужно привести в порядок основную часть благоустройства в парке - дорожки, освещение, видеонаблюдение. Необходимо также очистить его территорию от мусора. Горожане считают, что в парке недостаточно лавочек, туалетов и урн. По их мнению, эти объекты влияют не только на чистоту, но и безопасность места отдыха.

Напомним, ранее глава архитектурного бюро Citymakers, которое разрабатывает концепцию парка имени 300-летия Омска, выступило против переноса туда Шара Бухгольца.

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