Реконструкцию СКК имени Блинова в Омске планируют завершить к 2024 году

Фото: wikipedia.com

В Омске к 2024 году реконструируют спортивно-концертного комплекса (СКК) им. Виктора Блинова. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

По словам главы региона, аварийное спортивное сооружение отремонтируют к 2024. Реконструировать СКК им. Виктора Блинова будут в рамках государственно-частного партнерства. Накануне Бурков предложил подключиться к ремонту здания международному инвестору Ginza Project.

- Проект полностью готов, его стоимость оценивается в 1 млрд 292 млн рублей. В нем по большей части инфраструктурные моменты: пирог крыши, фасад, пожарная сигнализация и так далее, - сообщил ТАСС министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Как рассказал информагентству замглавы ведомства Иван Колесник, СКК им. Блинова станет многофункциональным центром, где будут проводить спортивные мероприятия, форумы, а также концерты.

Напомним, в июле 2022 года во время программы «Диалог с губернатором» глава омского региона Бурков сообщил, что спорткомплекс заработает через полтора года.

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