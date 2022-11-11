В Омской области казакам выделят из бюджета более 18 миллионов рублей

Субсидии казачьим организациям выделит министерство региональной безопасности Омской области
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Субсидии от министерства региональной безопасности Омской области получат 8 местных казачьих обществ. Об этом сообщает «СуперОмск».
Шесть из восьми подобных организаций получат в среднем не более 500 тысяч рублей. Субсидии существенно большего размера будут выделены казак, участвующим в контроле безопасности на дорогах Омска и области. Общая сумма, выделяемая все восьми обществам, составит свыше 18 миллионов рублей.
Львиную долю средств получит хуторское казачье общество «Ермак» - 16,1 миллиона рублей. Она займется обеспечением безопасности дорожного движения как в самом Омске, так и в области.
Отметим, патрулировать улицы и охранять общественный порядок в областном центре будет Омское городское казачье общество. Ему выделят 577 тысяч рублей.
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