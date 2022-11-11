В Омской области казакам выделят из бюджета более 18 миллионов рублей

Субсидии казачьим организациям выделит министерство региональной безопасности Омской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Субсидии от министерства региональной безопасности Омской области получат 8 местных казачьих обществ. Об этом сообщает «СуперОмск».

Шесть из восьми подобных организаций получат в среднем не более 500 тысяч рублей. Субсидии существенно большего размера будут выделены казак, участвующим в контроле безопасности на дорогах Омска и области. Общая сумма, выделяемая все восьми обществам, составит свыше 18 миллионов рублей.

Львиную долю средств получит хуторское казачье общество «Ермак» - 16,1 миллиона рублей. Она займется обеспечением безопасности дорожного движения как в самом Омске, так и в области.

Отметим, патрулировать улицы и охранять общественный порядок в областном центре будет Омское городское казачье общество. Ему выделят 577 тысяч рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru