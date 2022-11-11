Архитекторы против установки Шара Бухгольца в парке имени 300-летия Омска

Фото: autotravel.ru

Сегодня в офисе федерального деволопера «Эталон» прошла пресс-конференция, посвященная концепции развитию парка им. 300-летия Омска.

С августа этого года проект развития территории данного парка разрабатывают эксперты компании Citymakers, которая является автора концепции московского «Зарядья». Во время его обсуждения был поднят вопрос о переносе туда шара «Держава» с площади у Речного вокзала.

Ранее городские власти уже обсуждали идею отправить монумент в парк на Левобережье, а на его место установить памятник основателю Омска Ивану Бухгольцу.

Директор архитектурного бюро Citymakers Александр Зальцман отметил, что, во-первых, данную идею нужно обсуждать с жителями городами, а во-вторых, он и его коллеги считают, что шару там не место.

- Мы уверены, что шар не нужно располагать в месте, где уже есть собственная идентичность. Мы этот вопрос еще, конечно, будем изучать. Но в главном парке Левобережья есть на что опереться. А шар не про Левобережье, он про ту сторону Омска, про правый берег, - приводит слова Зальцмана «Омск-Информ».

Напомним, ранее судьбу шара обсуждали на заседании департамента культуры.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru