Правительство РФ выделит Омской области более 500 млн рублей на ликвидацию свалок

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство РФ предоставит Омской области свыше 500 миллионов рублей для ликвидации двух крупных свалок в областном центре. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Александр Бурков.

Сегодня решение о выделении средств эти нужды поддержал председатель Правительства Михаил Мишустин. В России до 2024 года планируют ликвидировать 191 мусорные полигоны в границах городов. Из них до конца 2023 года - 111. На данный момент в стране полностью уничтожено более 40 подобных объектов, еще 50 находятся в процессе ликвидации.

В Омске на выделенные средства из федерального бюджета будут ликвидированы две крупные свалки, расположенные в черте города.

- Ликвидируем две крупные свалки в Омске. Они негативно влияют на экологию города, и, кстати, вносят свой вклад в загрязнение воздуха, - сообщил губернатор Омской области Бурков.

Отметим, в дальнейшем места под бывшими мусорными полигонами можно будет использовать для различных целей. Так, в Челябинске на территории бывшей свалки возвели рекреационную зону.

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