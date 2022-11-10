Омские айтишники с 16 ноября не смогут получить отсрочку от мобилизации

Вероятно, что это связано с завершением мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со следующей среды, 16 ноября, сотрудники омских IT-компаний и операторов связи не смогут получить отсрочку от частичной мобилизации.

Айтишники не смогут больше получить так называемую «бронь» со следующей недели в связи с закрытием формы для подачи заявок на нее на портале Госуслуг.

- 16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку, - приводит слова главы ведомства Максута Шадаева «Интерфакс».

Шадаев рассказал, что правом на отсрочку от мобилизации воспользовались почти 5 тысяч IT-специалистов, получивших повестки от военкомата. По его словам, более половины всех обращений поступило в первую недели работы сервиса на Госуслугах.

Напомним, ранее в России объявили о завершение частичной мобилизации.

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