Омское УДХБ поймало более 70 нарушителей на несанкционированных свалках

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в пресс-службе мэрии сообщили, что омское УДХБ поймало более 70 нарушителей, сбрасывающих строительный мусор и отходы из авто на санплощадки.

С нарушителей, в числе которых подавляющее большинство предприниматели, уже взыскали более 150 тысяч рублей штрафов. В борьбе с ними помогают камеры видеонаблюдения, что были установлены летом этого года на санитарных площадках в частном секторе и у дорог с интенсивным движением.

- Санитарные площадки для складирования твердых коммунальных отходов, расположенные в частном секторе, предназначены только для местных жителей, - напомнили в мэрии.

Региональное миприроды просит омичей фиксировать на фото и видео факты незаконного сброса отходов с транспортных средств за пределами контейнерных площадок. На записи должны быть видны нарушитель, госномер его автомобиля. Кроме того, при обращении необходимо указать время и место правонарушения, а также свои данные. Телефон: 8-923-685-56-31.

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