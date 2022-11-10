В омском военкомате рассказали, где и как будут служить срочники

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне в Омске на сборном пункте военкомата прошла торжественная отправка призывников на срочную службу.

В рамках осеннего призыва в Омской области на военную службу отправят более 2 тысяч человек. В этом году омские срочники будут служить во все видах и родах войск - сухопутные, военно-космические, железнодорожные, воздушно-десантные войска, военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения, войска Росгвардии.

Военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин подчеркнул, что срочников к участию в СВО привлекать не будут.

- Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, все военнослужащие пройдут службу на территории Российской Федерации, - сказал Мешавкин.

Военный комиссар региона также отметил, что проходить службу омичи будут в различных регионах страны - от Калининграда до Владивостока.

Напомним, в 2022 году, как и обычно, осенний призыв продлится до 31 декабря.

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