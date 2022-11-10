Омская область обсудила сотрудничество с международным инвестором

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне представители областного кабмина и мэрии Омска обсудили сотрудничество с международным холдингом Ginza Project. Компания заявила о готовности инвестировать в регион.

Инвестор сделал ряд предложений для Омской области, среди которых реконструкция муниципальных рынков, развитие гостиничной инфраструктуры. Кроме того, компания предложила создать современные банно-оздоровительные комплексы на основе общественных бань в Омске.

Губернатор Александр Бурков предложил Ginza Project подключиться к реконструкции СКК им. Блинова, которую планируют завершить к 2024 году.

Представители компании выступили с инициативой создать придорожную инфраструктуру на дорогах, ведущих к региональным туристическим объектам - озеру Эбейты, Большереческому и Муромцевскому районам. Их ежегодно посещают 200 тысяч туристов.

Правительство Омской области пообещало инвестору предоставить различные меры и инструменты поддержки, в том числе налоговые льготы, механизмы государственно-частного партнерства, а также включение проектов в реестр масштабных инвестиционных проектов, дающее право получать земельные участки в аренду без торгов.

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