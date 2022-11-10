Фото: Иван МАКЕЕВ
Накануне в Омской области официально отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников определенных сфер.
Ранее в регионе действовал указ об обязательной вакцинации для омичей, работающих в сфере торговли, общественного питания, медицины и других. Он был введен 4 июля 2021 года.
С 17 октября этого года вступило в законную силу постановление, подписанное главным санитарным врачом Омской области Александром Кригой. Этот документ отменил прошлогодний указ. Таким образом, была отменена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.
Напомним, в Омской области идет вакцинация против гриппа. По данным Роспотребнадзора, в регионе привиты свыше 850 тысяч человек.
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