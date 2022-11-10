Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Омской области официально отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников определенных сфер.

Ранее в регионе действовал указ об обязательной вакцинации для омичей, работающих в сфере торговли, общественного питания, медицины и других. Он был введен 4 июля 2021 года.

С 17 октября этого года вступило в законную силу постановление, подписанное главным санитарным врачом Омской области Александром Кригой. Этот документ отменил прошлогодний указ. Таким образом, была отменена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

Напомним, в Омской области идет вакцинация против гриппа. По данным Роспотребнадзора, в регионе привиты свыше 850 тысяч человек.

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