Через неделю Омск может посетить генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: СКР

В Омск через неделю может приехать генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщает издание БК55 со ссылкой на своего источника.

Цель, с которой Краснов собирается приехать в Омск, неизвестна. Как предполагает СМИ, он может представить нового прокурора области.

«Коммерческих вести», ссылаясь на федеральные источники, ранее сообщали, что Студеникина может сменить Алексей Афанасьев из Карелии.

Напомним, ранее пост прокурора Омской области занимал Николай Студеникин. Ранее он покинул ведомство в связи с выходом на пенсию. Временно исполняющим обязанности прокурора региона назначили Андрея Хамошина.

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