В Омской области предотвратили ввоз 20 тонн зараженного винограда из Узбекистана

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз в Омской область из Узбекистана партии винограда весом более 20 тонн, зараженного опасным сорняком.

При досмотре груза сотрудники ведомства выявили карантинный сорняк – повилика. Он включен в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».

Наличие сорняка было подтверждено по итогам лабораторной экспертизы, которую провели специалисты ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора».

Для того чтобы помешать распространению карантинного сорняка на территории Омской области специалисты Россельхознадзора приняли решение вернуть свыше 20 тонн винограда в страну-экспортер.

Напомним, ранее в Омской области сотрудники ведомства сожгли 20 тонн арбузов, зараженных другим опасным сорняком.

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