В Омской области введен особый режим готовности к ЧС

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ «Об отдельных вопросах реализации указа президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757», согласно которому на территории региона введен режим повышенной готовности.

- Ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области (далее - территориальная подсистема). Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Омской области, - сказано в документе.

Кроме того, указ вводит особый режим работы объектов, участвующих в функционировании транспорта, коммуникаций и связи, а также объектов энергетики и других.

В тексте документа также определен план мероприятий для региональных министерств, районных администраций и других ведомств, расположенных на Омской области.

Отметим, ранее на территории Омской области действовал режим базовой готовности. Введенный в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru