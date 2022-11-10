В Омской области введен особый режим готовности к ЧС

Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Накануне губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ «Об отдельных вопросах реализации указа президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757», согласно которому на территории региона введен режим повышенной готовности.
- Ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области (далее - территориальная подсистема). Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Омской области, - сказано в документе.
Кроме того, указ вводит особый режим работы объектов, участвующих в функционировании транспорта, коммуникаций и связи, а также объектов энергетики и других.
В тексте документа также определен план мероприятий для региональных министерств, районных администраций и других ведомств, расположенных на Омской области.
Отметим, ранее на территории Омской области действовал режим базовой готовности. Введенный в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
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