ТСО Омской области не соблюдают график погашения задолженности

По состоянию на 1 ноября 14 теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области не доплатили 94,5 млн рублей по графику погашения задолженности за газ. Среди злостных нарушителей платежной дисциплины – ООО «ТГКом», МУП «МГКХ» Марьяновского городского поселения и МУП «РСТ» Омского муниципального района.

В сентябре теплоснабжающие организации Марьяновского и Омского районов направили «Газпром межрегионгаз Омск» обновленный график погашения задолженности с измененными промежуточными суммами платежей. Документ был утвержден главами районов, согласован министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области и стал основанием для подачи газа на котельные. По результатам платежей за октябрь график не выполнен.

ТСО-должники уведомлены об ограничении подачи газа до уровня среднеоплаченных объемов. Кроме того, о неисполнении графика проинформирован губернатор Омской области.

«Теплоснабжающим организациям мы направили запросы об источниках финансирования и сроках платежей за газ, чтобы сформировать прогноз исполнения графика погашения задолженности на 1 января 2023 года», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.

На 1 ноября 2022 года просроченная задолженность за газ теплоснабжающих организаций Омска и Омской области превысила 1,3 млрд рублей. Со своей стороны «Газпром межрегионгаз Омск» выполняет все обязательства по поставкам газа ТСО.