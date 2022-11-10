В Омской области жители одного района украли 15 метров чугунной трубы в соседнем

Оба сельчанина были ранее судимы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области два сельчанина приехали в соседний район и украли 15 метров чугунной трубы. Теперь предприимчивым мужчинам может грозить тюрьма.

Ранее в ОМВД России по Шербакульскому району с заявлением о краже 15 метров чугунной трубы обратился директор акционерного общества. Как он рассказал, похищенное имущество находилось в 500 метрах от деревни Яблоновки. Ущерб от действий неизвестных составил 15 тысяч рублей.

Оперативники установили личность похитителей трубы и задержали их. Ими оказались два жителя Полтавского района - ранее судимые 27-летний и 32-летний мужчины.

Украденный кусок трубы вернули законному владельцу.

По факту кражи правоохранители завели уголовное дело. Мужчинам выдали подписку о невыезде.

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