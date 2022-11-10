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НовостиОбщество10 ноября 2022 4:29

В Омске дорожные службы вышли на борьбу с гололедом на улицах города

На омские магистрали высыпали 78 тонн пескосоляной смеси за минувшую ночь
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Городские службы внимательно следят за изменением погодных условиях

Городские службы внимательно следят за изменением погодных условиях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске сегодня ночью дорожники начали обрабатывать городские магистрали от гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Минувшей ночью ДЭУ израсходовали 78 тонн пескосоляной семси для обработки дорог первой и второй технических категорий, мостах и путепроводах от гололеда. Работала на улицах и снегоуборочная техника.

- Для того, чтобы к утру обеспечить условия для безопасного движения транспорта, в том числе общественного, на маршруты вышли дежурные звенья. Это 18 единиц пескоразбрасывательной и подметально-уборочной техники, - сообщил начальник контрольно-диспетчерской службы омского УДХБ Денис Путинцев.

Отметим, дорожные службы держат ситуацию на контроле и внимательно следят за изменением изменение погодных условий и состояниям городских магистралей.

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