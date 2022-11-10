В Омске дорожные службы вышли на борьбу с гололедом на улицах города

Городские службы внимательно следят за изменением погодных условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске сегодня ночью дорожники начали обрабатывать городские магистрали от гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Минувшей ночью ДЭУ израсходовали 78 тонн пескосоляной семси для обработки дорог первой и второй технических категорий, мостах и путепроводах от гололеда. Работала на улицах и снегоуборочная техника.

- Для того, чтобы к утру обеспечить условия для безопасного движения транспорта, в том числе общественного, на маршруты вышли дежурные звенья. Это 18 единиц пескоразбрасывательной и подметально-уборочной техники, - сообщил начальник контрольно-диспетчерской службы омского УДХБ Денис Путинцев.

Отметим, дорожные службы держат ситуацию на контроле и внимательно следят за изменением изменение погодных условий и состояниям городских магистралей.

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