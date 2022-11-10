Бурков и Варнавский поздравили с профессиональным праздником омских полицейских

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня омских полицейских с профессиональным праздником поздравили первые лица региона - губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский.

- Вы выбрали для себя непростую судьбу. Борьба с криминалом и защита правопорядка подчас связаны с высоким риском и немалыми нагрузками. К результатам вашей работы граждане всегда предъявляют особые требования, ждут, что вы по первому зову придете на помощь, обеспечите их безопасность, законные права и интересы. От вашего профессионализма и преданности делу зависит, насколько оправдаются эти ожидания и, по большому счету, доверие граждан власти. Благодарим вас за то, что постоянно повышаете эффективность своей работы, обеспечивая главенство закона в нашем обществе. Желаем вам благополучия и дальнейших успехов в служении на благо многонационального народа России!, - сказано в обращении к омским полицейским.

Напомним, День сотрудника МВД Российской Федерации ежегодно 10 ноября. До 2011 года профессиональный праздник носил название День милиции.

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