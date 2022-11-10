Школу в омском микрорайоне «Прибрежный» построит к 2024 году частный инвестор

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Школу на 1122 места в микрорайоне «Прибрежный» на Левобережье Омска построят к 2024 году по концессии. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Общеобразовательное учреждения построят на средства частного инвестора, часть средств будет выделена из областного и федерального бюджетов. По словам министра строительства Михаила Губина, завершить строительство школы в рамках концессионного соглашения планируют к 2024 году.

Напомним, ранее в Омске стартовал уникальный для Сибирского федерального округа проект строительства школы по концессионному соглашению в микрорайоне «Серебряный берег» в Советском округе. Образовательное учреждение откроет свои двери для юных омичей в 2023 году.

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