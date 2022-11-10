Омский «Авангард» одержал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» - 3:2

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне омский «Авангард» сыграл на выезде с магнитогорским «Металлургом». Очередная игра Чемпионата КХЛ завершилась в пользу омичей со счетом 3:2. Отметим, это пятая победа для «ястребов» подряд.

Счет открыл Рид Буше на 15-й минуте первого периода, тем самым вывел омичей вперед - 1:0. В втором периоде на 11 минуте Семен Чистяков удвоил преимущество «Авангарда» - 2:0.

В начале третьего периода Никита Коростелёв и Максим Карпов из «Металлурга» сравняли счет - 2:2. Однако ближе к концу матча Рид Буше оформил дубль с передачи Корбана Найта, чем принес победу омскому «Авангарду» - счет 3:2.

Напомним, завтра, 11 ноября, омский «Авангард» встретится с ХК «Салават Юлаев». Мачт пройдет в Уфе. Начало игры в 20:00 по Омску.

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