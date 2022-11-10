Омский «Межоблгаз» сменил место регистрации

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне стало известно, что омская компания ООО «Межоблгаз» сменила место регистрации.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, теперь юридический адрес организации город Балабаново в Калужской области. Компания была зарегистрирована 25 мая 2010 года. Основой вид ее деятельности - распределение газового топлива по газораспределительным сетям. С 24 марта 2020 года пост руководителя ООО «Межоблгаз» занимает Константин Гуляев. Учредителями значатся 5 человек - Михаил Дедун, Вадим Панченко, Дмитрий Панченко, Павел Панченко, Олег Ромашов.

По данным на 2021 год, доходы организации составили 89,3 миллиона рублей, при этом расходы - 94,7 миллионов рублей.

Отметим, что компания, в который на данный момент числится 82 сотрудника, приняла решение сменить место регистрации еще в сентябре этого года.

Напомним, в 2022 году «Межоблгаз» стал фигурантом уголовного дела. Компания брала деньги у омичей за подключение газа, которое должно было быть бесплатным по программе догазификации.

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