РЭК Омской области возглавила Юлия Грекова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководителем Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области с 8 ноября стала Юлия Грекова. Об этом сообщил «СуперОмск».

Примечательно, что 14 октября пост председателя РЭК в связи с выходом на пенсию покинула Людмила Вичкуткина. Она занимала его с 2020 года. С 26 октября комиссию временно возглавила ее зам - Наталья Омельченко. Продержалась на посту руководителя она меньше двух недель. С 8 ноября главой комиссии стала Юлия Грекова, которая также была одним из замов Вичкуткиной.

Отметим, что основной функцией РЭК Омской области является регулирование тарифов, в частности в сфере ЖКХ.

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