На пяти омских дорогах изменят схему движения автомобилей

В городке Нефтяников появится новая остановка и островки безопасности для пешеходов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-служба омской мэрии сообщила о скором изменении схемы движения на пяти магистралях города. В частности, на перекрёстке улиц Куйбышева и 10 лет Октября полосы для поворота налево окажутся друг напротив друга.

- У водителей, совершающих левый поворот, будет лучше видимость, следовательно, и безопасность, - пояснила замдиректора департамента транспорта мэрии Марина Расторгуева.

На другой улице - Красный Путь - запретят поворачивать на улицу Астрономическую.

- Здесь невысокая интенсивность движения, есть альтернативные варианты проезда, но при этом по итогам 2021 года участок признан аварийным, так как здесь произошло более трех ДТП с пострадавшими, - продолжила Расторгуева.

На перекрёстке Химиков и Коммунальной, а также на перекрёстке Лермонтова и Шебалдина заработает светофор - в 2021 году эти участки вообще были признаны самыми аварийными.

Наконец, последнее изменение коснется участков дороги на проспекте Мира, до Красного Пути до Нефтезаводской здесь появится остановка общественного транспорта и островки безопасности.

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