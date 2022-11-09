Первый этаж омского кинотеатра «Галактика» займет очередной супермаркет «Магнит»

Фото: omsk.hipdir.com.

Омичи накануне обратили внимание на вывеску, которая недавно появилась над входом в кинотеатр «Галактика» на проспекте Карла Маркса. Объявление сообщает, что вскоре здесь расположится очередной супермаркет «Магнит», сообщает НГС55. В администрации кинотеатра подтвердили эту информацию. С момента открытия магазина в «Галактике» просто будут работать четыре из пяти кинозалов.

- Никаких секретов в этом событии нет - действительно открывается супермаркет «Магнит». Это решение было принято нами в связи с тем, что сейчас кино не приносит такой прибыли, как раньше, а нам нужно зарабатывать. Но каких-то глобальных изменений в самом кинотеатре не произошло - площадь, которую займет «Магнит», раньше занимали гардероб и мелкие арендаторы. Да, там был новый маленький зал, но он не пользовался спросом, - сообщил источник.

Представитель кинотеатра Константин Гаврик пояснил, что такая мера сдачи в аренду свободной площади связана с тяжелым финансовым положением кинотеатров и кинопроката, которое сложилось в последние годы. Получить дополнительный источник дохода необходимо, чтобы не закрыться совсем.

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