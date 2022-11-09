В Омске выделили 84 миллиона рублей на капитальный ремонт трех домов 335-й серии

В столице такие дома сносят по программе реновации. Фото: pereplanirovkamos.ru.

В следующем году в Омске проведут капремонт трех пятиэтажек 335-й серии. Напомним, что в августе текущего года из-за проблем с фундаментом, который прилично износился, в городе частично обрушился один из таких домов. По официальным данным, в обрушении, которого сами жители ждали с минуты на минуту, никто не пострадал. В частности «Вечерний Омск» сообщает, что в аналогичных домах № 13 и 36б на улице Нефтезаводской усилят несущие конструкции и утеплят фасады, эти же работы выполнят в доме №11 по улице 4-й Челюскинцев. Всего из городского бюджета будет выделено около 84 миллиона рублей.

- На средства городского бюджета выполнить усиление конструкций и утепление всех домов 335 серии в ближайшие годы невозможно, – отметил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Николай Машков. – Поэтому администрация города также направила обращение в профильное министерство о готовности участвовать в федеральных программах софинансирования по капремонту данного жилого фонда.

Финансисты администрации города сообщают о предельном дефиците бюджета до 2026 года. За это время смогут выделить средства только на проведение спецобследования и ремонт всего 14 домов серии 1–335 с неполным каркасом. При этом в городе всего 170 таких многоквартирных домов, из них 133 требуют более срочного вмешательства.

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