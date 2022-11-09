Омский педагогический университет изменит правила приема в 2023 году

Минувшим летом многих абитуриентов ждали неприятные сюрпризы с зачислением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба омского педуниверситета сообщила об изменениях и упрощении процедуры поступления для абитуриентов 2023 года. В частности, вуз отменит согласие о зачислении и расширит список экзаменов по выбору на некоторые профили подготовки.

- Например, поступающим по направлению «География и Безопасность жизнедеятельности» и «Начальное образование и Дошкольное образование» дали возможность выбора предметов для вступительных испытаний, - сообщает источник. Кроме фиксированных испытаний по русскому языку и обществознанию, будущие учителя и воспитатели могут выбрать биологию, математику, историю, литературу, географию и даже иностранный язык.

Аналогичные послабления приняты и для некоторых других специальностей. При этом на дополнительные баллы при зачислении могут рассчитывать выпускники психолого-педагогических классов. Им добавят до 8 баллов к полученным результатам экзаменов.

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