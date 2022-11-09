Председателю омского Горсовета официально дали добро на третьего по счету заместителя

Фото: omsk.er.ru.

В ходе публичных слушаний в Омске председателю Горсовета Владимиру Корбуту официально дали добро на назначение третьего заместителя. Чтобы получить право на кресло, пришлось внести изменения в Устав города.

В измененной сегодня версии Устава Омска сказано в городском парламенте будет трудиться не только председатель и его единственный заместитель, а уже два «обычных» заместителя. Плюс вице-спикера можно будет избирать на любом заседании, а не только на первом - то есть на том, которое уже прошло.

Изменения были поддержаны на публичных слушаниях. Инсайдерская информация сообщает о том, что на две новых вакансии претендуют единороссы Светлана Студеникина и Алексей Провозин. Кстати, этот депутат тоже уволился и в те же сроки, что и Студеникина, только с поста президента Омского областного союза предпринимателей.

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