После пожара в детском саду омская прокуратура организовала проверку

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Прокуратура Советского округа в Омске начала проверку в бюджетном детском дошкольном учреждении «Детский сад № 168» из-за пожара, который произошел сегодня около 11.00 утра. - В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка соблюдения должностными лицами образовательной организации, а также органов контроля, требований законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних при нахождении в образовательном учреждении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что на момент возгорания в саду находилось 154 человека, часть детей и сотрудников эвакуировались самостоятельно, некоторым понадобилась помощь спасателей. Никто не пострадал. По неизвестным причинам возгорание и задымление случилось на первом этаже здания.

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