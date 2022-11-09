Первая внучка родилась у мэра Омска Сергея Шелеста

Для Сергея Шелеста 2022 год выдался плодотворным и богатым на события. Фото: пресс-служба администрации города Омска

У мэра Омска Сергея Шелеста родилась первая внучка. Об этом сообщила пресс-секретарь градоначальника Галина Назарова.

- У мэра Омска Сергея Шелеста и его супруги появилась внучка. Девочка родилась 5 ноября. Мамой стала старшая дочь пары Виолетта, - написала Назарова.

В мэрии уточнили, что новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся дома. Сам дедушка счастлив прибавлению в семье.

К слову, у четы Шелест есть еще младшая дочь, которая пока учится в школе.

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