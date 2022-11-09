Омский фестиваль «Зимний Любинский» в этом году откроют 1 декабря

Фото: smartik.ru.

Омичам презентовали скорое открытие традиционного городского уличного фестиваля - «Зимний Любинский». В этом году мероприятие стартует 1 декабря, раньше обычного срока. На улице Музейной выплавят ледяные фигуры в виде курантов, Олимпийского мишки, Олимпийских колец. Чтобы с головой погрузить гостей и горожан в советскую эстетику, здесь обещают установить аппарат с газированной водой.

- Мы хотим подчеркнуть именно семейные традиции. То, какой была встреча Нового года для наших бабушек и дедушек, родителей и нас самих. Всех сюрпризов раскрывать не буду, скажу, что на Музейной омичи и гости города увидят куранты, Олимпийского Мишку, Олимпийские кольца, ракету и даже аппарат с газированной водой. Планируются новогодние плакаты того времени и специальная фотозона. Музыка тоже подобрана соответствующая: знакомая многим по мультфильмам и фильмам 50-80-х годов прошлого века, – поделилась руководитель туристическо-информационного центра региона Алена Горина.

Министерство культуры региона не стало вычеркивать фестиваль из списка праздничных мероприятий, хотя некоторые затраты на праздничные гуляния все же было решено сократить. Фестиваль завершится 15 января. Все полтора месяца омичей будут радовать ярмарочные домики со сладостями и напитками, фотозоны и «Елка желаний». Из музея просвещения горожане смогут отправить открытку родным и друзьям в любой город.

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