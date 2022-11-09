Омские мобилизованные соревновались в выполнении спортнормативов ГТО

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Пресс-служба областного правительства сообщила о проведенных накануне спортивных соревнованиях среди мобилизованных. На военной базе, где расположили военнослужащих, минобороны специально установило спортоборудование и предоставило инвентарь.

- Установленные спортивные площадки оказались очень востребованными, команды активно играют в футбол и волейбол. Командованием автобронетанкового института организованы спортивные занятия для бойцов. Особый интерес вызвал центр выполнения нормативов ГТО, очень много мобилизованных стремятся выполнить испытания на золотой знак, - рассказал приехавший на выполнение нормативов ГТО военнослужащими первый замминистра спорта Омской области Иван Колесник.

В палатке установили снаряды для пяти упражнений - рывка гири (или отжимания), прыжка в длину с места, наклона вперед на гимнастической скамье, поднимания туловища из положения лежа. Технику каждого упражнения мобилизованным в основном показывали специалисты и судьи регионального центра тестирования.

Спортивные дни были организованы в палаточном лагере для психологической разгрузки.

Активным участникам вручили грамоты и футболки с символикой ГТО. В пресс-службе отметили, что сам командир успешно сдал все испытания на золотой норматив: показал в наклоне +18 см, прыгнул в длину на 235 см, отжался 44 раза и столько же раз выполнил поднимание туловища из положения лежа за 1 минуту.

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