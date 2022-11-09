Омский дептранс анонсировал запуск еще 11 магистральных маршрутов

Магистральными станут автобусы №№ 29 и 45. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омский департамент транспорта администрации Омска анонсировал открытие еще 11 магистральных маршрутов. Пока по городу курсируют только пять таких маршрутов. Они работают с 6 утра и до 11 вечера и пролегают через основные транспортные городские артерии. Среди них - четыре троллейбусных маршрута: № 3, 4, 15, 67, и всего один автобусный - № 22.

- Мы предполагаем развитие сети магистральных маршрутов. Они удобны для пассажиров тем, что работают с 6:00 до 23:00, ходят регулярно, интервалы движения небольшие. Планируем в ближайшие полтора-два года запустить еще 11 магистральных маршрутов – 9 автобусных и 2 троллейбусных, – рассказал глава омского дептранса Вадим Кормилец

Магистральными в ближайшие полтора года станут автобусные маршруты № 29 и 45. Остальные номера маршрутов Кормилец предпочел не называть.

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