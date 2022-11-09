Вторую партию валидаторов в Омске установят на четырех автобусных маршрутах, а также в троллейбусах и трамваях

К валидаторам все же вдобавок понадобятся контролеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за нехватки кондукторов омский департамент транспорта продолжает работу по установке валидаторов для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. Первые устройства были установлены в десяти городских автобусах, следующих по маршруту № 78, еще в сентябре. В октябре «Пассажирсервис» закупил еще 200 устройств.

- Мы ставим валидаторы для удобства пассажиров и для обеспечения их безопасности – чтобы пассажиры не отвлекали водителя. Кроме того, увеличился объем платежей по безналу. Практика показала, что эта мера себя оправдывает, поэтому мы будем и дальше развивать эту систему, – рассказал «Вечернему Омску» директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец.- До конца года мы установим оборудование в шести автобусах, работающих на 78-м маршруте. Параллельно будем оснащать валидаторами пять троллейбусов и пять трамваев.

Позже валидаторы появятся в автобусах среднего класса, работающих на 125-м, 32-м, 17-м маршрутах.

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