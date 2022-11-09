Во время предстоящих зимой снегопадов в Омске предложили полностью перекрывать улицы для их очистки

Омичи вовсю готовятся к предстоящим снегопадам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В омских СМИ подробно обсудили вопрос уборки снега. Этот вопрос волнует омичей каждую зиму. Свое мнение относительно методов и частоты уборки высказали несколько известных омичей. Так урбанист и эколог, профессор ОмГУПС Сергей Костарев высказал мнение о том, что в Омске после обильных снегопадов дорожники чаще всего ждут часа «иск», а именно 21.00, чтобы приступить к качественной очистке дорог на городских магистралях.

– Если снег выпадает в час пик, то не нужно ждать ночи, как у нас делают, а, возможно, нужны специальные меры, применять вещества, которые топят снег. Программа реагирования на сильный снегопад, о которой я говорю, включает в себя и ограничение трафика, возможно, даже перекрытие некоторых улиц и запуск дополнительных автобусов для перевозки горожан. Это непростое решение, и должен быть комплексный план, – пояснил Костарев РИА «Омск-информ».

Специалисты отметили, что примерно 9 лет назад в городе установили порядок уборки снега. Но имеет ряд важных недостатков.

– Сначала у нас убираются центральные улицы, потом все улицы, где ходит общественный транспорт и только в третью очередь все остальные. Туда техника доходит лишь тогда у нас, когда долго нет снегопадов и улицы 1–2-й категорий убраны, – рассказал эксперт по ЖКХ Александр Бурых. – В Центральном округе, по-моему, всего 4 грейдера, из них 3 на ходу. В Советском их всего два, и один плохо работающий. Сколько можно прогрейдировать дорог таким количеством техники? Пусть у нас много самосвалов – это здорово. Но они одновременно могут вывозить снег лишь с 12 улиц. Почему? Да потому, что снегопогрузчиков, которые называются «Снегурочка», у нас всего 12. И хоть 1000 машин возьми, всего 12 «Снегурочек» будут ограничивать фронт работ.

Возможно, помогут дорожникам снегоплавильные станции, закупка которых была проанонсирована еще в начале осени этого года.

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