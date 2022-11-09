Омская областная клиническая больница ищет авиаперевозчика для перелетов тяжелобольных пациентов

Вертолет Bell 407gxp производства УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) с санитарным или медицинским модулем на борту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 17 ноября областная клиническая больница омского региона собирает заявки на аукцион по перевозке тяжелобольных пациентов. Об этом сообщает НГС55. Контракт содержит немало серьезных требований.

- Вертолет должен быть выпущен не ранее 1 января 2014 года. Он должен вмещать не меньше восьми медиков и сопровождающих, а также не меньше двух пациентов. В вертолете должны быть дефибриллятор-монитор, трехканальный электрокардиограф с автоматическим режимом, портативный пульсоксиметр, редуктор-ингалятор и другое медицинское оборудование, - гласит аукционная документация.

При этом авиаперевозчик, который победит на торгах, должен будет начать работу уже 26 декабря этого года. Закончится контракт 30 июня 2023 года. Базироваться вертолет будет в Омске.

Первоначальная цена контракта составила 32,7 миллиона рублей. За каждый летный час такой работы из бюджета готовы платить 310 200 рублей.

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