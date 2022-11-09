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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:07

Омская областная клиническая больница ищет авиаперевозчика для перелетов тяжелобольных пациентов

За каждый летный час готовы платить свыше 300 тысяч рублей
Наталья ВИРКУНЕН
Вертолет Bell 407gxp производства УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) с санитарным или медицинским модулем на борту.

Вертолет Bell 407gxp производства УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) с санитарным или медицинским модулем на борту.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 17 ноября областная клиническая больница омского региона собирает заявки на аукцион по перевозке тяжелобольных пациентов. Об этом сообщает НГС55. Контракт содержит немало серьезных требований.

- Вертолет должен быть выпущен не ранее 1 января 2014 года. Он должен вмещать не меньше восьми медиков и сопровождающих, а также не меньше двух пациентов. В вертолете должны быть дефибриллятор-монитор, трехканальный электрокардиограф с автоматическим режимом, портативный пульсоксиметр, редуктор-ингалятор и другое медицинское оборудование, - гласит аукционная документация.

При этом авиаперевозчик, который победит на торгах, должен будет начать работу уже 26 декабря этого года. Закончится контракт 30 июня 2023 года. Базироваться вертолет будет в Омске.

Первоначальная цена контракта составила 32,7 миллиона рублей. За каждый летный час такой работы из бюджета готовы платить 310 200 рублей.

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