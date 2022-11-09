В омский регион собирается зайти новосибирский застройщик

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков встретился с представителями «Первого строительного фонда». Компания родом из Новосибирска проявила интерес к строительному рынку нашего региона и уже обратилась в региональный минстрой за информацией о возможных площадках под застройку.

- Приятно, что вы проявили интерес к нашей территории. О вашей компании слышали только хорошее, знаем и результаты работы: вы строите много жилья, социальные объекты, спортивные сооружения. Мы открыты для совместной работы и готовы оказывать посильное содействие, – прокомментировал глава омского региона.

- Омск – очень светлый, чистый город, с очень богатой историей. Мы готовы выйти на жилищное строительство, на социальные объекты – у нас богатейший опыт, уже наметили кое-какие планы, надеюсь, что на следующий год в это время мы уже увидим первые результаты, - ответил и гендиректор компании Майис Мамедов.

В правительстве уверены, что собственное строительное производство и ряд сервисных компаний позволяют гарантировать качество и соблюдение сроков строительства.

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