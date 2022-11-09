Омскую область накроет мощный циклон и снегопады

С сегодняшнего обеда начнутся обильные осадки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По последним данным сервиса погоды Ventusky, на Омскую область сегодня надвигается мощный циклон со снегопадом. Интенсивные осадки начнутся уже ближе к обеденному времени. Снегопады прогнозируют обильные. В областных районах глубина снежного покрова составит от 0,5 до 1 сантиметра, а в самом Омске — 1 сантиметр. Кроме того, снегопад в Омской области сохранится и в ночь на пятницу, 11 ноября.
При этом дневная температура составит от -2 до +3 градусов. Ветер западного и юго-западного направления, подует со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Возможны гололедные явления.
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