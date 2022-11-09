ОНПЗ обновляет спортивные и детские площадки в омских дворах

Ежегодно представители Омского нефтеперерабатывающего завода проводят аудит площадок для спортивных занятий и досуга жителей и принимают решение о модернизации некоторых объектов. Все они возведены в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Осенью подрядчики по заданию предприятия восстановили резиновые покрытия и борта спортивных площадок, покрасили конструкции и ограждения, отремонтировали ворота и баскетбольные кольца. Теперь юные футболисты и хоккеисты продолжат заниматься спортом в комфортных условиях. Кроме того, в этом году Омский НПЗ обновил эстрадную сцену на проспекте Менделеева: отремонтированы скамейки, заменена крыша над сценой, окрашены в синий, фирменный цвет предприятия металлоконструкции.

Усилия предприятия по обеспечению сохранности созданных детских и спортивных площадок делает городскую среду более комфортной и ценятся омичами. На игровых комплексах и тренажерах каждый день с пользой проводит досуг множество горожан, ведь ОНПЗ построил в Омске более 70 подобных площадок. Крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие заботится о безопасности и удобстве возведенных объектов, благодаря чему расширяются возможности активного отдых омичей.

Программа социальных инвестиций «Родные города», в рамках которой в Омске строятся и модернизируются социальные объекты ОНПЗ, реализуется с 2012 года. Она направлена на повышение качества жизни и поддержку инициатив местных сообществ в сферах культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. В рамках программы предприятие также реализует волонтерские и экологические проекты.

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