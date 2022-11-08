В Омске стоимость проезда в общественном транспорте не поднимут до 2024 года

Фото: пресс-служба мэрии Омска.
Сегодня в Омске прошла прямая линия по вопросам работы общественного транспорта и организации пассажирских перевозок в городе. На вопросы омичей ответил глава департамента транспорта Владимир Кормилец.
Кормилец ответил множество вопросов, в том числе и о возможно росте стоимости проезда в общественном транспорте.
- Повышения не планируется ни в 2022, ни в 2023 году, – сказал «Вечернему Омску» директор департамента.
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте в Омске не повышали с 1 января 2019 года.
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