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НовостиОбщество9 ноября 2022 2:30

9 ноября в Омск придет небольшое потепление

Дневная температура воздуха составит от -3 до +2 градусов
Наталья ВИРКУНЕН
Днем 11 ноября температура повысится еще на 1-2 градуса.

Днем 11 ноября температура повысится еще на 1-2 градуса.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обь-Иртышское управление гидрометеорологии сообщило прогноз погоды на сегодня. В ближайшие сутки жителей региона ждет небольшое потепление в дневные часы.

- 9 ноября температура воздуха в ночные часы в Омской области составит от -8 до -3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Это на пару градусов теплее, чем в предыдущие сутки, - сообщили метеорологи.

Также синоптики рассказали, что в регионе будет гулять все тот же ветер западного и юго-западного направления. При этом его скорость днем усилится - от 4 до 12 метров в секунду. Он принесет нам небольшой снег и гололедные явления на дорогах.

Атмосферное давление вырастет. В последующие дни прогнозируется также небольшое потепление.