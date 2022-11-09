9 ноября в Омск придет небольшое потепление

Днем 11 ноября температура повысится еще на 1-2 градуса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обь-Иртышское управление гидрометеорологии сообщило прогноз погоды на сегодня. В ближайшие сутки жителей региона ждет небольшое потепление в дневные часы.

- 9 ноября температура воздуха в ночные часы в Омской области составит от -8 до -3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Это на пару градусов теплее, чем в предыдущие сутки, - сообщили метеорологи.

Также синоптики рассказали, что в регионе будет гулять все тот же ветер западного и юго-западного направления. При этом его скорость днем усилится - от 4 до 12 метров в секунду. Он принесет нам небольшой снег и гололедные явления на дорогах.

Атмосферное давление вырастет. В последующие дни прогнозируется также небольшое потепление.